Cavalcavia danneggiato sull'A10 a Varazze: subito la demolizione, entro una settimana in arrivo un sostituto prefrabbricato

Tra martedì e mercoledì inizierà la demolizione del cavalcavia danneggiato.

Dopodiché, presumibilmente entro una settimana circa da oggi, verrà posizionata una nuova struttura sostitutiva per permettere ai circa 40 residenti e agli ospiti del camping di potersi nuovamente muovere da e per le loro case in auto o moto.

E' questo il piano per tornare nel più breve tempo possibile alla normalità in località Vignetta a Varazze su cui hanno concordato la direzione di tronco di Autostrade per l'Italia, Regione Liguria (presenti il presidente Giovanni Toti, l'assessore Giacomo Raul Giampedrone, il consigliere Alessandro Bozzano e il sindaco Luigi Pierfederici) e l'amministrazione comunale varazzina, con la locale sezione di Protezione Civile, dopo l'incidente che ha visto danneggiato irrimediabilmente il cavalcavia sulla A10 in direzione Genova portando gli organi competenti a disporne la chiusura al traffico, escluso quello pedonale.

Durante la visita il sindaco Pierfederici ha ribadito come non vi siano particolari criticità tra i residenti della zona, i quali in questi giorni potranno utilizzare una sorta di viabilità alternativa pedonale passando tra alcuni orti e strade vicinali. Per evitare problemi la Regione, attraverso gli assessorati a Protezione Civile e Sanità, ha attivato due servizi sostitutivi attivabili in caso di emergenza: uno via terra con un mezzo fuoristrada e uno aereo con una piazzola per le operazioni con l'elisoccorso.

"I tempi sono più brevi di quelli che avremmo immaginato e il disagio mi auguro sia più breve di quello che abbiamo temuto stanotte quando questo assurdo incidente ha bloccato la carreggiata - ha detto sul posto il governatore Toti - Stiamo parlando di una giornata per la demolizione e un paio di giorni per il montaggio del ponte Bailey che consentirà di riprendere la normale viabilità. Contiamo che entro il prossimo fine settimana la situazione sia tornata alla normalità".

Il ponte sostitutivo avrà una portata almeno uguale a quella del cavalcavia da demolire, poi, successivamente, verrà montata una passerella definitiva (anch'essa prefabbricata) senza ulteriori disagi se non di una notte circa per i residenti.

"La collaborazione tra il sindaco di Varazze, la nostra Protezione Civile, Società Autostrade che si è mossa e si muoverà con grande tempestività ci lascia piuttosto sereni che entro questa settimana tutto tornerà alla normalità" hanno aggiunto i vertici regionali assicurando che "prima di abbattere il vecchio manufatto verranno ripristinate le utenze in modo che nessuno rimanga senza luce, acqua e gas".

"C'è anche un passaggio alternativo pedonale, parallelo alla passerella danneggiata e potrà essere utilizzato dai residenti per poco tempo, dalla demolizione dell'attuale ponte al posizionamento del nuovo ponte bailey che Autostrade monterà. Al momento - ha concluso l’assessore Giampedrone - non vengono segnalate particolari problematiche tra i residenti rimasti parzialmente isolati, dove è presente solo una persona anziana, ma siamo ovviamente pronti ad intervenire in caso di necessità. È già stato individuato infatti un punto di atterraggio per l'elisoccorso che in queste ore sta effettuando tutti i sopralluoghi, pronto a intervenire in caso di emergenza sanitaria o di protezione civile oltre a un veicolo 4x4 per i trasporti via terra in caso di emergenza”.

La viabilità autostradale intanto prosegue in entrambi i sensi di marcia grazie a uno scambio di carreggiata messo a punto in corrispondenza del tratto interessato dal sinistro verificatosi nella serata di ieri (25 novembre, ndr), tra le 20.30 e le 21, a causa di un mezzo pesante trasportato sopra di un altro la cui altezza superava quella della luce del cavalcavia. Rimane chiuso in entrata e in uscita il casello autostradale di Celle Ligure.