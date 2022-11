Mette a soqquadro il pronto soccorso del Santa Corona e dà in escandescenza all'arrivo dei carabinieri: arrestato

Momenti altamente concitati durante la scorsa nottata (tra venerdì 25 e sabato 26 novembre, ndr) al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, dove un cittadino guineano ha dato in escandescenza reagendo con violenza nei confronti dei carabinieri di una pattuglia della stazione locale dell'Arma “colpevoli” di volerlo identificare e allontanare dal nosocomio.

L’uomo, infatti, che versava in grave stato di agitazione psicofisica, una volta entrato nell’ospedale ha iniziato a turbare il regolare svolgimento delle attività dei sanitari, lanciando in aria i materassini e i cuscini delle lettighe, molestando e disturbando gli altri pazienti nella sala d’attesa.

Intorno all'una di notte la pattuglia era stata inviata al Santa Corona per riportare alla calma l'uomo, i cui comportamenti molesti impedivano il regolare svolgimento delle attività sanitarie. Quando i militari gli si sono avvicinati cercando di accompagnarlo verso l’uscita per identificarlo e riportarlo alla calma, il giovane ha reagito in maniera violenta aggredendo gli uomini dell'Arma con spinte e pugni fino a quando lo stesso è stato bloccato, anche grazie all’ausilio di un’altra pattuglia giunta in ausilio dei carabinieri pietresi.

Nel trambusto un militare è stato leggermente ferito dovendo ricorrere alle cure dei sanitari. Per lui una prognosi di 5 giorni di guarigione.

Il 22enne guineano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, è quindi stato arrestato e chiamato a rispondere dei reati di interruzione di pubblico servizio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopodiché, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica savonese che coordina l’inchiesta.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’ autorità giudiziaria.