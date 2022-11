Interventi sull’acquedotto Roja, il comune di Andora: “Nessuna interruzione del servizio per i cittadini”

Nessuna interruzione nell'erogazione dell'acqua ad Andora, annunciata precedentemente a causa di un intervento sull'acquedotto del Roja: è quanto comunicato dal comune anodorese in seguito alla nota stampa diffusa ieri (28 novembre) da Rivieracqua con il quale informava che, per consentire l'avvio dei lavori previsti nel progetto ‘Master Pian - Acquedotto Roya’, che comprende fra l'altro lavori di potenziamento dell'alimentazione idropotabile provinciale, verranno eseguiti alcuni interventi alla centrale di sollevamento di Ventimiglia (QUI la notizia). Tali lavori, che si svolgeranno fra le 21 di oggi, martedì 29 novembre, e le 9 di mercoledì, prevedono la totale interruzione dell’erogazione in tutto il comprensorio gestito da Rivieracqua, ma non ad Andora.

“Andora non riceve già da mesi fornitura regolare dall'acquedotto del Roja proprio a causa della vetustà delle tubazioni, ragione per cui l'acqua distribuita da Rivieracqua è in gran parte salata – spiegano dal comune -. L'interruzione riguarderà il territorio di tutta la provincia di Imperia e viene fatta proprio per avviare gli interventi strutturali e di ammodernamento sull'acquedotto Roja, lavori realizzati anche per poter fornire acqua migliore ad Andora”.

“Rivieracqua – precisano - sta utilizzando acqua esclusivamente dai pozzi del torrente Merula che, come è noto, sono stati colpiti dal cuneo salino”.