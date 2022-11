Albenga, “Terrore”, il primo romanzo noir dell’albenganese Filomena Pistone a Palazzo Oddo

Sabato 3 dicembre alle 17 ad Albenga, presso Palazzo Oddo si terrà la presentazione del romanzo noir “Terrore” di Filomena Pistone, edito da Albatros Il Filo. Un sogno che si avvera per la scrittrice ingauna alla sua prima esperienza letteraria.

Filomena Pistone, albenganese trasferitasi a Ortovero, è moglie, mamma di Giuseppe, 15 anni, e Francesca, 9 anni. Ha fatto studi tecnici, ma ha sempre avuto la passione della scrittura. Sebbene la vita l’abbia portata a intraprendere attività lavorative distanti dall’ambito letterario, ha conservato nel tempo l’anelito di scrivere un libro e la tenacia l'ha premiata: ce l’ha fatta!

“Per lavoro viaggio soprattutto di notte, scorto carichi speciali – racconta la neo scrittrice - . Durante la giornata, oltre a occuparmi della famiglia, ho il tempo di dedicarmi alla scrittura. Ho sempre il mio taccuino al seguito e colgo l’opportunità di scrivere in qualsiasi momento, ovunque mi trovi. La prima stesura è scritta con carta e penna”.

Filomena è ancora incredula, benché “Terrore” sia stato pubblicato già da qualche mese. “Sono felicissima, emozionata, non credevo potesse avverarsi il mio sogno, ma con tanto impegno e perseveranza ci sono riuscita. Ho voluto credere in me stessa, ho preso coraggio e ho mandato il mio manoscritto a tre case editrici. Tutte hanno accettato, io ho scelto il gruppo Albatros”.

“Terrore” narra la storia di Gloria: giovane, bella, in carriera. Giornalista d’inchiesta, tenace e intuitiva. Vive con il suo fidanzato bello, bruno, ammaliante ed estremamente premuroso. È una donna fortunata, ha tutto, ma tutto sta per cambiare all’improvviso e Gloria non sa nemmeno perché. Per riuscire a salvarsi fisicamente e psicologicamente sa che dovrà attraversare l’inferno, senza essere sicura del risultato. Ma ha un’alternativa? Filomena Pistone ci porta negli abissi del male, che talvolta sono proprio dietro l’angolo, a nostra insaputa.

È già pronto il seguito di “Terrore”, che verrà pubblicato prossimamente, ma intanto godiamoci la presentazione sabato 3 dicembre alle 17 presso il Palazzo Oddo di Albenga.