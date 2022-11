Bozzano: "Il Presepe degli Abissi delle Albisole diventa attrazione regionale"

"E’ appena stato approvato all’unanimità il mio ordine del giorno, con cui si chiede a Regione Liguria di mettere in campo uno sforzo fattivo nella promozione dell’opera il Presepe degli Abissi delle Albisole, per farla entrare tra le più note e apprezzate attrazioni regionali, e quindi farla conoscere a livello nazionale e internazionale", cosi commenta Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Cambiamo!.

"Il nostro territorio è amato dai turisti per le sue meravigliose peculiarità naturali, arricchite da perle artistiche che ne raccontano la storia culturale. Solo un concreto lavoro di valorizzazione potrà trasformare tali ricchezze in vere attrazioni, puntando sulla crescita turistica della nostra regione. Regione Liguria in questo percorso ricopre un ruolo determinante".

"Tre le molte potenzialità della Liguria, nel Levante Savonese in cima alla lista troviamo il mondo della ceramica, con magistrale capacità promozionale ormai proposto ai turisti con il recente brand territoriale “La Baia della Ceramica", marchio già riconosciuto da Regione Liguria dopo l’approvazione di un ulteriore mio OdG sul tema. All’interno di questo florido panorama artistico culturale esiste un’opera degna di grande rilevanza, unica nel suo genere: il Presepe degli Abissi delle Albisole, realizzate in argilla dai maestri ceramisti Laura Romano, Ylli Plaka, Ivan Cuvato e Damiano Rossello, e posta sul fondale".

"Come già accade al noto Cristo degli Abissi di San Fruttuoso, che ogni anno richiama migliaia di immersioni, il Presepe degli Abissi con la meritata promozione potrà facilmente diventare un’affascinante attrattiva, fino a far sviluppare intorno ad essa diverse attività collaterali, mentre contribuirà a far riscoprire Albisola come la patria della ceramica", conclude Bozzano.