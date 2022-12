"Corpo e anima", inaugurata a Savona la scultura dedicata ai vigili del fuoco protetti dai colleghi defunti (FOTO)

Una scultura in marmo di Carrara per celebrare Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco è stata inaugurata questa mattina nel piazzale antistante la caserma di via Nizza a Savona.

L'opera, realizzata dall'artista e vigile del fuoco Antonio Cursano, vuole rappresentare in chiave moderna e contemporanea il lavoro e l'importanza dei pompieri. Ricavata dal pieno e ricoperta in oro zecchino 24 kt, pesa 9 tonnellate.

E' stata concepita con la tecnica della scultomaieutica, una sorta di gabbia o protezione a forma di vortice tipo fiamma.

"Chiamata "Corpo e anima", la scultura rappresenta le energie, nonché le anime dei defunti che in qualche modo proteggono lo stemma dei vigili del fuoco, richiamando allo stesso tempo l'immagine dei pompieri in servizio protetti dai colleghi deceduti" spiega l'artista.

Prima dell'inaugurazione nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa per santa Barbara, martire e patrona, tra gli altri, della Marina Militare Italiana e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si distinse per l’impegno nello studio e la riservatezza.

Nel pomeriggio invece, spazio a "Caserma aperta", l'iniziativa organizzata dal corpo e dal ministero dell'Interno.

Dalle 14.30 alle 17.30 la caserma di via Nizza a Savona sarà aperta al pubblico: per grandi e piccini l'occasione per vivere un'esperienza speciale grazie alla visita del museo storico, alla simulazione di interventi di soccorso e all'esposizione di mezzi e attrezzature. L'accesso sarà garantito anche a persone con disabilità.