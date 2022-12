Future pedonalizzazioni a Savona, al via il 9 gennaio ai lavori propedeutici: ecco dove saranno spostati i parcheggi

Le pedonalizzazioni a Savona verranno sperimentate dal prossimo lunedì 9 gennaio. Questo è quanto sarebbe emerso in un incontro tra il sindaco Marco Russo, l'assessore Ilaria Becco e i commercianti presenti nelle vie interessate dal futuro stop ai mezzi.

Le future pedonalizzazioni saranno previste nel comune capoluogo in via Manzoni (nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa); via Mistrangelo; via Ratti; corso Italia (tra via Paleocapa e via dei Vegerio); via Caboto e via Untoria.

87 i parcheggi che verranno eliminati, dei quali 22 per residenti, 15 a pagamento e 50 bianchi, la maggior parte di Corso Italia per residenti e disco orario 60 minuti per i non residenti.

In via Manzoni i parcheggi per i residenti verranno recuperati nel primo tratto della via non pedonalizzata, trasformando gli stalli a pagamento in quelli per residenti e per Corso Italia saranno recuperati in Piazza Diaz. Sia per via Manzoni e Piazza Diaz i parcheggi a pagamento persi verranno assorbiti da piazza del Popolo.

Forte preoccupazione dei residenti e dei commercianti principalmente per la rimozione dei parcheggi ma l'assessore Becco ha rassicurato che saranno opportunamente sostituiti con altri e anzi, potrebbero essercene qualcuno in più.

"Con i residenti e i commercianti di quelle vie, insieme con l'assessore Becco, abbiamo fatto il punto, riepilogando le osservazioni e le preoccupazioni che ci erano state poste negli incontri precedenti e presentando le soluzioni che abbiamo individuato con gli Uffici e con la Polizia Locale relativamente alla ricollocazione dei parcheggi per residenti, disabili, gli stalli per le moto e, infine, gli orari per il carico e scarico che verranno individuate via per via" ha specificato il sindaco Marco Russo.

"La data individuata per l'inizio dei piccoli lavori propedeutici alle pedonalizzazioni è il 9 gennaio. Da residenti e commercianti di via Caboto, via Mistrangelo e via Untoria ci erano pervenute richieste di anticipare. Se queste richieste fossero confermate, cercheremo di organizzarci per anticipare la pedonalizzazione di queste vie a metà dicembre - prosegue il primo cittadino savonese - Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso, perché hanno dato un contributo interessante e importante che ci ha dato l'occasione di chiarire il nostro obiettivo che è quello di riqualificare le vie della città anche promuovendo la mobilità lenta e sostenibile".