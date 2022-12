Finale, Natale senza luminarie? Grande Liguria: "Speriamo l'Amministrazione riveda la sua scelta"

"L'Amministrazione finalese avrà le sue ragioni nel proporre la città nelle feste natalizie senza le luminarie. Chi dice che preferisce aiutare chi è in difficoltà e tenere la città senza luce ha altresì ragione. Ma ci chiediamo: sanno i nostri bravi amministratori che Finale Ligure è una città turistica e che gli addobbi servono a fare vedere a chi ci viene trovare che la città e viva festante? Si ricordino che il turismo è la prima azienda a Finale Ligure, e che se funziona chi fa parte del settore può assumere aiutando con il reddito lavorativo tante persone a vivere meglio.

Infine scusate ma le città vicine a noi come fanno? Speriamo, perché siamo ancora in tempo, che rivedano una scelta sbagliata che fa danno all'immagine della città".

Lo afferma in una nota il direttivo cittadino di Grande Liguria.