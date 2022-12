Savona, lo sfogo di una famiglia con due bimbe disabili: "Ci sentiamo abbandonati da tutti"

"Ci sentiamo abbandonati da tutti".

"Gli assistenti sociali mi hanno detto che sono in lista per l'assegno della grave disabilità, ma non ci sono fondi e non possono passarmi un assegno per pagare le terapie che ora mi sto pagando (passa solo un'ora e mezza di Aias) - puntualizza disperata - siamo anche in lista per un educatore ma non mi hanno detto quando arriverà".