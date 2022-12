Sit-in per la sughereta di Celle, consigliere Abate: "No al campo da calcio, piuttosto venga stoppato il progetto del park alla Ravezza"

Un sit-in partecipato per difendere la sughereta di Celle con l'impegno del comune a rivalutare la creazione di un nuovo campo da calcio a 7 nei pressi dell'area boschiva.

Questa mattina un gruppo di cellesi si è ritrovato in località Natta per un'iniziativa organizzata dal consigliere di minoranza Jacopo Abate.

"Il Sindaco accompagnato dalla polizia locale è venuto a trovarci per esprimere il proprio punto di vista sulla situazione attuale. La protesta è nata per denunciare lo stato di abbandono di questa area e per scongiurare la possibilità della costruzione di un campo da calcio a sette, campo che confinerebbe con la sughereta o addirittura ne andrebbe ad invadere una parte con il conseguente abbattimento di piante tra le quali querce da sughero" dice Abate dopo che proprio nella giornata di ieri il WWF ha contestato il progetto del comune per il nuovo impianto sportivo che secondo loro sarebbe in contrasto con il Puc comunale (leggi QUI).

"Noi partecipanti al sit-in abbiamo fatto presente all’amministrazione che questa area verde, che dalle dichiarazioni rilasciate ai giornali dal primo cittadino non sarebbe area con piante centenarie tutelate, è un area verde che se non lo è deve diventare tutelata e di conseguenza salvaguardata perché unica in Europa nel suo genere in quanto le querce da sughero qui sono geolocalizzazione all’estremo nord ed è un fatto più unico che raro - puntualizza il consigliere comunale - È noto che la quercia da sughero è caratteristica dei luoghi a sud dai climi caldi. Pertanto il sindaco nei prossimi giorni fisserà un incontro con la società che gestisce il campo sportivo, incontro a cui sono stato invitato a partecipare, volto a capire se c’è effettivamente questa esigenza di un nuovo campo da calcio. Inoltre a breve verrà inviata richiesta di pulizia e abbattimento delle specie infestanti agli agronomi forestali che richiede un termine di risposta di 30 giorni dopo il quale il comune inizierà a procedere alla pulizia e alla sistemazione della intera area".

Il consigliere, da poco fuori uscito dalla lista Uniti per Celle, ha inoltre consigliato all'amministrazione di rivedere il progetto di riqualificazione come parcheggio con aree verdi dell'ex campo sportivo della Ravezza (leggi QUI).

"Ho sentito informalmente i responsabili del Celle Varazze e la loro esigenza non è il campo a 7 ma sono gli spogliatoi del campo già presente (per i quali il comune ha avviato uno studio di fattibilità tecnico economica. ndr). I 500mila euro che si vogliono stanziare al confine con la sughereta, si possono utilizzare magari stoppando il progetto del parcheggio al Ravezza, riqualificando l'area e si fa un campo lì che è già esistente, aggiornandolo e adattandolo" ha specificato.

"Credo che in questo angolo di verde pubblico che molti paesi vorrebbero avere,dove vi è anche una rete sentieristica che collega Celle con Varazze e che porta alla vecchia strada romana,vadano investite le risorse dovute anche cercando finanziamenti europei perché possa diventare un fiore all’occhiello; un richiamo turistico ma anche a scopo didattico. Un piccolo risultato per ora l’abbiamo ottenuto" conclude Abate.