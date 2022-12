Stella, l'amministrazione incontra i cittadini. Sindaco Castellini: "Abbiamo esposto i lavori svolti, in fase di svolgimento e futuri"

Un incontro con la cittadinanza al Teatro Casone di San Martino, per aggiornare sui lavori svolti, in fase di svolgimento e futuri.

L'amministrazione comunale di Stella venerdì scorso si è quindi confrontata con gli abitanti a più di un anno dall'inizio del mandato.

"Abbiamo fatto la sintesi del lavoro svolto in questo anno e due mesi e ci siamo messi a disposizione dei cittadini che volevano fare domande su qualunque tema di nostra competenza - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Sono contento che ci siano questi confronti con la popolazione e direi che da adesso in avanti saranno sicuramente più soventi perché l’indicatore principale di un amministratore sono appunto i cittadini".

"Un bravo amministratore deve ascoltare, sempre, essere disponibile e trovare le soluzioni. Non nascondersi dentro a 4 mura e scappare dai confronti. In questo periodo mi rendo conto che la politica, quella in mezzo alla gente, è la mia politica ed è quello il motivo per cui faccio il Sindaco" conclude il primo cittadino.