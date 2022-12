"La pesca in maschera" torna a casa a Celle: il dipinto dal 1939 era a Palazzo Pozzobonello a Savona (FOTO)

È tornato a Celle il dipinto "La pesca in maschera".

Questa mattina il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia e l'assessore alla cultura Giorgio Siri, insieme ad alcuni funzionari comunali, ad una piccola delegazione di cittadini ed artisti cellesi ed al restauratore Stefano Meriana, hanno ripreso in custodia la tela a Savona nell'ex Pinacoteca direttamente dalle mani del primo cittadino di Savona Marco Russo e dell'assessore Nicoletta Negro.

L'opera del XVII secolo custodita dal 1939 per mancanza di spazi idonei nel comune savonese, che misura oltre due metri e mezzo per due metri e settanta, verrà così riportata nel comune cellese e collocata nei nuovi spazi dell'Ex Cinema Giardino, dove verrà sottoposta ad un delicato intervento di restauro al quale sarà possibile assistere con le modalità che presto il comune comunicherà.

"Il dipinto "Pesca in maschera" lascia Palazzo Pozzobonello, dove è stato custodito per decenni, per una destinazione che era stata decisa negli anni Trenta: il territorio di Celle - ha detto il sindaco Russo - Questa mattina, insieme con l'assessore Nicoletta Negro, ho consegnato la tela al sindaco Caterina Mordeglia che insieme con il suo staff lo ha portato, dopo una delicata operazione di trasporto, a casa".