Albenga, da dentista a poeta: Enrico Conserva presenta “Emozioni Ignoranti”

Da dentista e ricercatore a poeta: Enrico Conserva, sabato 10 dicembre alle 17.30, presenta il suo libro “Le Emozioni Ignoranti”, edito da Aletti, presso Palazzo Oddo ad Albenga, sua città natale.

La presentazione sarà a cura di Raffaella Verga e vedrà Pier Franco Quaglieni quale moderatore, con interventi musicali di Alessandro Collina.

Il dentista-poeta sarà anche intervistato a Radio Onda Ligure giovedì 8 dicembre alle 10.45.

Autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico e congressista internazionale, è allo stesso tempo lettore insaziabile di romanzi e poesie. Dopo numerosi scritti giovanili, si riavvicina alla scrittura dopo i 50 anni. È stato finalista in diversi concorsi letterari: Concorso Cumani-Quasimodo, Concorso Internazionale Habere Artem, IV Concorso di Poesia Il Tiburtino, menzione onorevole al Concorso A.I.I. Penna d’Autore. Una sua poesia dedicata alla guerra in Ucraina è stata tradotta e diffusa a durante i primissimi tempi dell’invasione russa.

Il ricavato delle vendite del libro “Le Emozioni Ignoranti” durante l’evento di presentazione che si terrà ad Albenga sabato 10 dicembre sarà interamente devoluto alla ADSO, Associazione Down Savona ODV – casa di Albenga.