A Pietra si accende il Natale: luci, musica, tradizioni e doppio concerto di Capodanno

Dopo i due anni di stop a causa della pandemia, con “Pietra is forever Peace & Joy” e “Capodanno2 “al quadrato” ritorna il palinsesto degli eventi natalizi promossi dal Comune di Pietra Ligure e patrocinati da Regione Liguria.

Per un mese, Pietra Ligure sarà vestita a festa, pronta a vivere la magia del Natale e festeggiare insieme la fine del 2022 e l’inizio dell’Anno nuovo. Immersa nelle calde atmosfere delle decorazioni e degli allestimenti natalizi, la città vedrà un grande albero di 18 metri in piazza San Nicolò, altri davanti alla chiesa di N. S. del Soccorso e di Sant’ Antonio Abate a Ranzi e le luminarie artistiche, tutti rigorosamente dotati di luci a tecnologia a led che quest’anno, per prestare massima attenzione al risparmio energetico nonché alla sostenibilità ambientale, saranno accesi con orario ridotto.

Cuore dei festeggiamenti sarà “Capodanno2 al quadrato” in piazza San Nicolò, con il concerto “Music&Dance” della super-band Antani Project + DJ Set, per una notte di San Silvestro che tornerà ad essere una tra le più gettonate, festose e adrenaliniche della Riviera. Il giorno dopo, il suggestivo “Concerto di Capodanno” della BRG Orchestra, all’insegna delle sonorità intense ed emozionanti che l’originale ensemble di fiati e pianoforte uniti a batteria e basso sa creare.

Con la Festa patronale di San Nicolò di martedì 6 dicembre e la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza San Nicolò e delle luminarie artistiche nel centro storico e nelle principali vie e piazze della città, ha preso, invece, il via “Pietra is forever Peace&Joy” il fitto palinsesto delle iniziative che tra musica, tradizioni, spettacoli e momenti conviviali per grandi e piccini arriverà fino a domenica 7 gennaio 2023.

Novità di quest’anno, la preziosa rassegna “Emozioni a Palazzo”, cinque raffinati concerti acustici, rigorosamente dal vivo, davanti al Palazzo Comunale.

Domenica 18 dicembre, spazio alle antiche suggestioni della tradizionale cerimonia del Confuoco in piazza La Pietra che, come di consueto, sarà preceduta, al Teatro Guido Moretti, dalla consegna del premio ‘Pietrese dell’Anno’, accompagnata dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari pietresi.

Diversi gli appuntamenti musicali pomeridiani e serali nelle storiche chiese di Pietra Ligure, dai concerti di Santo Stefano e dell’Epifania della Filarmonica “Guido Moretti 1518” nella chiesa di Nostra Signora del Soccorso, al “Pietra Gospel Choir”, sempre al Soccorso il 28 dicembre, al “Concerto di Natale” del Coro “Don Parodi” nella Basilica di San Nicolò il 29 dicembre.

Completano la programmazione, gli spettacoli itineranti pomeridiani nelle piazze e nei caruggi del centro storico “Christmas parade” il 28 dicembre e il 4 gennaio “Aspettando la Befana” e gli appuntamenti gastronomici con le “Castagnate della Filarmonica” il 10 e il 30 dicembre in piazza Castellino e i “Fugassin du Succursu” il 6 e 7 gennaio in piazza Martiri della Libertà.

“Dopo i due lunghi anni di stop dovuti alla pandemia, siamo oltremodo contenti di ritornare ad offrire alla nostra comunità e agli ospiti un ricco programma di eventi per le festività natalizie. Un palinsesto che torna al gran completo, con la musica e il divertimento in piazza l’ultimo dell’anno che, quest’anno raddoppia con il concerto di Capodanno – esordiscono soddisfatti il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo Daniele Rembado –. Abbiamo messo massimo impegno per proporre un palinsesto veramente nutrito, adatto a tutte le età, per fare il pieno di emozioni e offrire a tutti l’occasione di riappropriarsi delle piazze e delle vie della nostra cittadina”.

“Il desiderio che ci ha animato è stato quello di regalare e regalarci festività da vivere insieme giorno dopo giorno, mantenendo vivo, oggi più che mai, il senso profondo di ‘attesa’ e di ‘rinascita’ di questo periodo dell’anno, attraverso le tradizioni che ci caratterizzano e la condivisione della festa - continuano il sindaco e l’assessore –. Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato, in cui è più che doveroso fare i conti con la crisi energetica ed è per questo che, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e alle attività produttive Cinzia Vaianella, abbiamo messo in campo diversi accorgimenti, soprattutto per ciò che concerne le luminarie e gli addobbi natalizi, per garantire un sostenuto risparmio energetico senza ‘spegnere’ la città in questo periodo importantissimo per le nostre attività commerciali e per l’immagine turistica della nostra cittadina”.

“Nell’augurare a tutti buone feste, ringraziamo le associazioni di categoria e culturali pietresi per la concreta collaborazione e gli uffici comunali per l’impegno profuso”, concludono De Vincenzi e Rembado.