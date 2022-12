Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl) "Sindacati siano coinvolti ai tavoli. Da chi arriverà servono idee chiare e risorse"

"Sul futuro di Piaggio Aero chiediamo al Governo e in particolare al Ministro Urso che ci sia finalmente un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Prendiamo atto della notizia relativa alla prossima gara ma adesso è fondamentale cambiare marcia".

Lo afferma in una nota il Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, ricordando come i sindacati siano "ancora in attesa di una data di convocazione del tavolo ministeriale, richiesta insieme alla Regione Liguria". Tuttavia, aggiunge, "ci deve essere però, da parte del nuovo Governo, un’accelerazione e ci aspettiamo in tempi rapidi una convocazione".

"L’importanza di questa vertenza deve essere chiara a tutti - afferma Venzano - e le organizzazioni sindacali devono essere coinvolte da subito: non vorremmo che i tempi si allungassero pericolosamente col rischio di perdere professionalità importanti all’interno dell’azienda. Piaggio Aero è un patrimonio di tutto il Paese con eccellenze professionali che devono essere valorizzare e tutelate: chi acquisterà l’azienda deve avere le idee chiare con risorse, un piano industriale deciso con la conferma della continuità territoriale degli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga e di tutti gli asset produttivi".

"Servono investimenti importanti per i processi industriali e sui lavoratori, la scelta dell'acquirente deve tenere conto delle proposte nei Piani industriali e delle prospettive di investimenti e non soltanto della sola cifra per l'acquisto dell'Azienda" chiosa Venzano da Fim Cisl.