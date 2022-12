Finanziaria, anche i lavoratori di Silp Cgil in sciopero il 16 dicembre: "Una manovra a risorse zero per la sicurezza"

Anche il Silp Cgil di Savona aderirà il prossimo 16 dicembre alle proteste e alla mobilitazione indetta della Cgil contro l'ultima Finanziaria del Governo Meloni "che non affronta i veri nodi del paese e penalizza il mondo del lavoro. Una manovra che non aumenta i salari, taglia le pensioni, favorisce i ricchi con la flat tax e strizza l'occhio agli evasori, alla faccia di chi come noi ogni mese paga le tasse come trattenute alla fonte".

"Le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato - si legge nella nota - protestano perché nessuna risorsa aggiuntiva è stata stanziata nella previsione di eventuali concorsi straordinari, necessari per compensare il numero di pensionati. Quindi senza nuovi appostamenti economici si potranno bandire solo concorsi ordinari che determineranno già dal 2023, con la previsione di 3/4mila pensionati, un calo del personale della Polizia di Stato".

"Anche per il rinnovo dei contratti di lavoro non è stata prevista alcuna risorsa e - affermano dalla segreteria provinciale - sono già scaduti da tempo. Idem per i mezzi e le strutture di polizia: nessun appostamento. Infine, ma non meno importante, disatteso ancora una volta l'avvio della previdenza complementare perché non sono state previste risorse".

"In sede di approvazione della manovra - conclude il sindacato di polizia della Cgil - ci aspettiamo modifiche sostanziali da parte del Parlamento e per questo siamo mobilitati in tutta Italia in ogni Questura, Reparto e Ufficio come lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato".