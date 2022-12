I giocatori dell’Albenga Calcio pedalano per accendere il Natale

L’Albenga Calcio partecipa a “Albenga s’illumina d’immenso Green”. Domani, mercoledì 14 dicembre, tutta la squadra, l’allenatore Pietro Buttu e il suo staff, il presidente Marinelli, il direttore sportivo Cocito, il presidente onorario Rolando, il Team Manager Patrucco e il vicepresidente Cancellara saranno in piazza IV Novembre a pedalare per contribuire ad accumulare energia per alimentare le proiezioni architetturali.

Afferma l’allenatore Buttu: “Dopo l’allenamento verremo in divisa a pedalare per Albenga s’illumina d’immenso. Non potevamo certo non aderire a questa bellissima iniziativa e contribuiremo tutti ad accumulare energia per le proiezioni”.

Il Team Manager Gabriele Patrucco: “Questa iniziativa ci è piaciuta molto e abbiamo deciso di contribuire fattivamente a produrre energia per Albenga s’illumina d’immenso. L’aumento dei costi dell’energia tocca da vicino, per questo è importante partecipare e sensibilizzare tutti su queste tematiche. L’Albenga calcio fa parte della città e ci sentiamo molto vicini alle iniziative proposte. Siccome inoltre non giocheremo più in casa fino a Natale questa sarà l’occasione per incontrare i nostri tifosi e la città e scambiarci gli auguri per queste festività”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Sarà un’occasione per incontrare la squadra, fare loro un grande in bocca al lupo per la partita di domenica a Imperia e per augurarci buone feste. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutte le associazioni sportive, alle scuole e a tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa iniziativa. Divertendosi e sfidandosi in tornei “a chi produce più energia” darete il vostro contributo per accendere il Natale ad Albenga”.