Dalle fiamme al nuovo bosco "resiliente": a Spotorno "più foreste, meno incendi"

Sono passati sedici anni dall'incendio che distrusse una grande parte dei boschi alle spalle di Spotorno.

Da allora, da quel 2006, le colline stanno tornando a rinverdirsi grazie al progetto pilota che il Comune ha avviato sotto la sapiente e specialistica egida di Fondazione Cima.

"Più foreste, meno incendi" è il titolo dell'evento in programma venerdì 16 dicembre a partire dalle 11.30 presso il municipio di piazza Stognone nel quale si parlerà di come ridurre il rischio incendi favorendo la rigenerazione di foreste resilienti al cambiamento climatico, insieme alla presentazione dei risultati dello studio pratico messo in campo negli ultimi anni.

In particolare, sarà messo in rilievo la replicabilità di quanto avviato a compimento ne Golfo dell'Isola sulla base delle priorità identificabili dalle recenti mappature del rischio incendi redatto dalla fondazione con sede nel campus universitario leginese per la Regione Liguria.

Nella stessa mattinata, dalle 9.30 alle 12.30, gli studenti delle scuole medie spotornesi potranno vedere da vicino coi propri occhi la zona riforestata.