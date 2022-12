Mondo scolastico adolescenziale e istituzioni, la Consulta provinciale incontra la Prefettura: dal bullismo all'ascolto, tanti i temi sul tavolo

Lo scorso mercoledì 7 dicembre presso la sala Biblioteca della Prefettura, la dottoressa Alessandra Lazzari, viceprefetto vicario, ha ricevuto i ragazzi della Consulta degli Studenti provinciale accompagnati dalla dirigente dell’Ufficio III – Ambito territoriale di Savona, Nadia Dalmasso, e dalla docente referente, Alessandra Fenoglio.

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è un organismo istituzionale su base provinciale composto da due studenti per ogni Istituto Secondario Superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola con la funzione principale di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori, formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi territoriali, progettare, organizzare e realizzare attività, anche a carattere transnazionale.

A fine ottobre si sono svolte le elezioni suppletive per sostituire i membri della CPS che hanno conseguito il diploma e hanno terminato il quinquennio della scuola secondaria di secondo grado. Con le nuove votazioni sono stati eletti Sebastian Nedelcu, in sostituzione del presidente uscente Gabriele Dorati, e Beatrice Siracusa, che sostituisce la segretaria dimissionaria Rebecca Marchetti.

Dopo le presentazioni ufficiali, la dottoressa Lazzari ha ricordato quali siano le funzioni della Prefettura e ha colloquiato con gli studenti in merito a diverse tematiche, ascoltando con particolare interesse l’esposizione dei programmi che i ragazzi vorrebbero affrontare in questo anno scolastico e fino alla scadenza del loro mandato.

Gli argomenti sono stati il bullismo e cyberbullismo, l’inclusione, la condivisione, la socializzazione e soprattutto l’ascolto; temi molto sentiti dai giovani soprattutto dopo un lungo periodo di isolamento.

L’incontro è avvenuto non solo come formale presentazione ma è nato anche dal desiderio degli studenti di confrontarsi e iniziare una lunga e proficua collaborazione per avvicinare i giovani alle Istituzioni, tanto che gli stessi studenti al termine dell’incontro hanno espresso la volontà di farsi portavoce delle parole a loro rivolte e hanno ringraziato per il tempo a loro dedicato.

LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA - Organigramma

Nedelcu Sebastian Liceo G. Della Rovere - Savona Presidente

Giacopelli Matteo Liceo G. Della Rovere - Savona Vicepresidente

Siracusa Beatrice Liceo G. Bruno – Albenga Segretaria

Cenere Andrea Liceo G. Bruno – Albenga

Bisesi Giada IISS Giancardi Galilei Aicardi - Alassio

Annunziata Gioele IISS Giancardi Galilei Aicardi - Alassio

De Rose Jacopo Liceo Redemptoris Mater - Albenga

Coccoda Alisia IISS Falcone - Loano

Mantero Aurora IISS Falcone - Loano

Carè Antonio Liceo Issel – Finale Ligure

Sardo Alberto Liceo Issel – Finale Ligure

Di Gangi Alessandro IISS Migliorini Da Vinci - Savona

Romano Luca IISS Migliorini Da Vinci - Savona

Orlandini Laura Liceo G. Chiabrera - Savona

Piacentini Clara Liceo G. Chiabrera - Savona

Boschi Samuele IISS Mazzini Da Vinci – Savona

Gallinari Eddie IISS Mazzini Da Vinci – Savona

Iaccarino Gennaro IISS Ferraris Pancaldo – Savona

Valle Lorenzo IISS Ferraris Pancaldo – Savona