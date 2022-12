Guasti e perdite alle tubazioni dell'acquedotto: disagi e disservizi nell'imperiese, situazione regolare ad Andora

Un guasto e una serie di perdite costringono Rivieracqua a intervenire immediatamente in via Capocaccia a Diano Marina e sulla ‘incompiuta’ di Imperia.

Nelle case e negli esercizi di queste città, infatti, si potranno registrare cali di pressioni e, localmente, transitorie interruzione nell’erogazione dell’acqua. Come sempre, alla ripresa del servizio l’acqua potrà presentarsi torbida.

Gli interventi dell’azienda sono già in corso a Diano mentre sono previsti per domani a Imperia. I lavori obbligano Rivieracqua ad alcune manovre sulla rete di distribuzione e sono quindi previsti disservizi a Diano Marina, Diano San Pietro, Cervo e San Bartolomeo al Mare.

Ad Andora invece, come afferma la società, nonostante la comunicazione in cui annunciava possibili disagi, la fornitura dell'acqua è regolare e non è prevista alcuna interruzione.