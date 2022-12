Finale, avviata a Marina la sostituzione dei lampioni: "Risparmio energetico del 75%"

Ha cominciato a prendere vita l'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel tratto più a ponente di Finalmarina.

Le lavorazioni, dall'importo complessivo di 90mila euro, hanno preso il via nei giorni scorsi in via Saccone e proseguiranno quindi nelle vicine vie De Raymondi, Unità d'Italia, Mameli, Bolla e parte del Lungomare Migliorini.

A intervento concluso la riduzione di potenza del 75 % rispetto a quella attuale (da 9.15 kw a 2.2 kw) permetterà di passare da un consumo energetico di 26.700 kWh/annui a 6.400 kWh/annui con una riduzione dei costi del 75%.

Anche i costi di manutenzione avranno un miglioramento: "Una lampada al sodio come quelle in sostituzione ha una vita utile di 8mila ore mentre una a led di 60mila. In un anno in quell'impianto ci sono 2920 ore ci accensione" spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi sottolineando come, inoltre, sia prevista "con questi nuovi impianti un'ulteriore riduzione di potenza da mezzanotte in poi".

"Careggiata illuminata a dovere, marciapiede illuminato in riduzione fino alle case che non sono più illuminate a giorno come prima, ovvero risparmio energetico ed efficientamento del flusso luminoso" conclude Guzzi.