Mario Lugaro è il nuovo segretario generale Flc Cgil Liguria

E’ Mario Lugaro il nuovo Segretario Generale Flc Cgil Liguria. Lugaro è stato eletto nel tardo pomeriggio di ieri nell’ambito del V Congresso della Federazione Lavoratori della conoscenza che si è svolto presso la sede del Cap di Genova.

Lugaro prende il posto di Claudio Croci al quale va il ringraziamento di tutta l’organizzazione per gli anni dedicati alla Cgil e per il lavoro svolto in qualità di Segretario Generale della categoria della conoscenza.

Mario Lugaro 60 anni, coniugato con Maria Donata è padre di Fabio e Silvio. Nel 1985 Lugaro inizia a lavorare in qualità di amministrativo in diverse scuole della provincia di Savona. Attualmente è titolare presso il Liceo “Chiabrera-Martini” di Savona con la qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Dal 1998 svolge attività sindacale nella Cgil, prima come volontario in sindacato a supporto dei colleghi su questioni relative a graduatorie, mobilità e concorsi, per entrare nel 2001 nella Segreteria Provinciale della Cgil Scuola di Savona. Dopo un periodo di distacco sindacale, dal 2004 al 2008, rientra a scuola per tornare a tempo pieno in sindacato nel 2016. In questi anni assume due incarichi, quello di Segretario Generale Flc Cgil Savona nel 2014 e dal 2021 Segretario Generale Flc Imperia.

Lugaro è un sindacalista di lunga esperienza: per molti anni ha dato supporto alle rappresentanze sindacali nelle contrattazioni di Istituto; nell’attività sindacale si è dedicato soprattutto alle problematiche dei precari della scuola e del personale neo immesso in ruolo, anche contribuendo ad attività di formazione con l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere.

Con la Flc, insieme ad altri soggetti quali la Chiesa Evangelica Metodista, le Associazioni “31 ottobre” e “Proteo Fare Sapere”, è stato promotore del Gruppo “Scuola e laicità” di Savona, che a partire dal 2010 ha affrontato per alcuni anni il tema della laicità nella scuola pubblica, con l’impegno che i diritti di tutti - anche dei non credenti o appartenenti ad altre religioni - siano rispettati e resi esigibili.

Al Congresso dal titolo “Lezioni di pace” sono intervenute le delegate e i delegati della Liguria dei diversi settori rappresentati da Flc: scuola, università, ricerca, alta formazione artistica musicale e professionale e dell'educazione; erano presenti e sono intervenuti Maurizio Calà Segretario Regionale Cgil Liguria e Graziamaria Pistorino Segretaria Nazionale Flc Cgil.