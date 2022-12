Furti a Celle, il sindaco cerca di smorzare la preoccupazione dei cittadini: "L'allarme non c'è, comunque forze dell'ordine sempre in giro a controllare"

"L'allarme non c'è anche perché i furti ci sono dappertutto non solo a Celle. È una situazione non simpatica ma siamo in linea con gli altri territori".

Ha voluto "smorzare" il momento di tensione e paura che sta circolando tra gli abitanti di Celle per via dei furti che soprattutto nell'ultimo mese hanno tenuto sotto scacco diverse zone del territorio cellese.

Per ultimi i raid in via Montello e in via Mulini a Vento dove i ladri avrebbero persino colpito due volte nella stessa abitazione.

"I carabinieri della stazione sono sempre in giro così come la polizia locale e la polizia che sono sempre presenti sul territorio - ha continuato la prima cittadina cellese - I cittadini comunque possono sempre tenere alta l'attenzione e segnalare le persone che ritengono sospette fornendo dettagli. Anche loro possono essere un elemento di controllo senza chiaramente travalicare il lavoro delle forze dell'ordine".

I residenti della frazione di Cassisi nelle settimane scorse stufi dei ripetuti furti subiti avevano dato vita ad una petizione rivolta al sindaco, al Prefetto Enrico Gullotti e al Questore Alessandra Simone e lo scorso 9 dicembre si era svolta una riunione che aveva visto partecipare oltre ai cittadini anche il commissario della Digos per concentrarsi sul tema.

Nell'incontro era stato spiegato che si trattava "di dinamiche importate, non autoctone trattandosi presumibilmente di bande strutturate provenienti da fuori".

"Il Commissario ha evidenziato l'importanza, nei paesi come il nostro, del dialogo tra le persone e dell'aspetto solidale che si crea con una rete di dialogo fra le persone, non presente nelle grandi città, rimarcando più volte di segnalare sempre al 112 - aveva spiegato Mordeglia - Per i cittadini che hanno fatto presente di aver chiamato e di non aver avuto la risposta che si attendevano, il Commissario si è reso disponibile a veicolare il loro messaggio sottolineando l'importanza di strumenti adeguatamente veicolati per ottenere risposte congruenti contestualizando le situazioni".

"La Polizia Locale del Comune di Celle Ligure ha spiegato che, in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri Celle, nel mese di novembre, ha avviato attività quotidiane di controllo del territorio, centro e frazioni (caratterizzata da rinnovato spirito di collaborazione fra le diverse forze dell'ordine per ottimizzare le risorse) ai fini della prevenzione e rispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza. Sempre nell'ambito della prevenzione ho annunciato che l'Amministrazione acquisterà delle telecamere di nuova generazione da porsi all'ingresso del paese (strade Statale Aurelia e Provinciale) che saranno collegate con le forze dell'ordine - aveva puntualizzato il sindaco - Parteciperò al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ed in quella sede con la Questura la situazione di Celle sarà sottoposta all'attenzione di tutti i vertici delle istituzioni. Il problema è stato quindi incanalato in un percorso per la risoluzione all'interno di un sistema strutturale operativo di sicurezza (vivamente sconsigliata la gestione in proprio della sicurezza: un non senso con rischi per l'incolumità personale)".

La prima cittadini aveva annunciato che a gennaio è previsto un incontro pubblico con i Carabinieri di Celle con la data, l'ora e il luogo che saranno comunicati nelle prossime settimane.