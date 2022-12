Anche a Calice Ligure arriva il Natale. Tanta musica e il caratteristico "presepe di Luca"

Saranno festività all'insegna della musica quelle a Calice Ligure, con due concerti nella chiesa di San Nicolò per celebrare il Santo Natale e la conclusione dell'anno augurandosi il meglio per quello che verrà.

"Per quest’anno gli appassionati che hanno collaborato al suo allestimento (Giovanna, Gabriele e Tata) severamente controllati e diretti da Luca Decia e dalla sua nota passione per i presepi, hanno utilizzato delle statuine in gesso della tradizione popolare risalenti agli anni ‘20 e ‘30 - spiega il sindaco Alessandro Comi - I dettagli, curati con grande attenzione, rendono ancora una volta il loro presepe unico e degno di nota. Sarà possibile ammirarlo fino alla fine dell’anno".