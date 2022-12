Regalo di Natale per la Cardiologia del Santa Corona: dall'Avis Finale un nuovo Holter ECG

Dall'Avis di Finale Ligure un'importante donazione per la S.C. Cardiologia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Questa mattina, infatti, si è tenuta la cerimonia di consegna dello strumento utile per L’ECG dinamico secondo Holter (Holter ECG). Si tratta di un piccolo apparecchio portatile che, collegato alla pelle con dei fili elettrici e delle speciali piastrine adesive posizionate sul petto, è in grado di monitorare e registrare l’attività elettrica generata dal cuore. Il sistema è così in grado di memorizzare tutti i battiti cardiaci (solitamente per un periodo di 24 ore).

"L'Avis di Finale ci ha sostenuto sempre lungo gli anni con le sue donazioni, non ultimo questo apparecchio che potrà essere molto utile per il reparto e i pazienti sul territorio" commenta il dottor Shahram Moshiri della S.C. Cardiologia dell'ospedale pietrese che insieme alla caposala Antonella Corona e agli altri membri del reparto ha accolto i graditi ospiti.

"E' un tipo di attività che nella storia della nostra sezione è stata un elemento portante - aggiunge Franco Ripamonti, presidente dell'Avis finalese che in quest'anno compie il suo settantesimo anno dalla fondazione - Quando possiamo, quando la nostra situazione finanziaria ce lo consente cerchiamo di essere presenti secondo le richieste che ci vengono fatte. Lo facciamo con piacere perché è proprio una delle direttrici del nostro operato riportate nel nostro statuto".

"Siamo veramente lieti dell'aiuto dell'Avis, che ci aiuta ancora una volta così come in passato nella persona dell'ex presidente, il professor Finocchiaro - ha dichiarato la dottoressa Annamaria Nicolino - ovviamente noi siamo molto consapevoli delle liste d'attesa che percepiscono i cittadini e implementare e aumentare le macchine, o comunque la strumentazione, a nostra disposizione è un passo per venire incontro alle richieste della popolazione".

"Sono contentissimo che continui una bella tradizione, augurando sia alla Cardiologia del Santa Corona sia all'Avis di Finale di continuare questa collaborazione a vantaggio di chi purtroppo ne ha bisogno" ha concluso infine il professor Salvatore Finocchiaro, ex presidente dell'Avis finalese.