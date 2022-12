Tpl Linea, il 29 dicembre il Consiglio provinciale che formalizzerà il contratto di servizio e il via libera definitivo all'affidamento in house

A seguito del Consiglio Provinciale monotematico dedicato del 16 dicembre e come da impegni assunti, la Provincia di Savona, in sinergia con gli Uffici, ha completato di adempimenti e concluso le ultime delicatissime attività rilevanti ai fini dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale a Tpl Linea srl, creando così le condizioni per poter convocare - in data odierna - una nuova seduta di Consiglio Provinciale per il 29 dicembre, nella quale si prenderà atto del completamento della procedura e si formalizzerà il contratto di servizio, contestualmente dichiarando l'avvenuto Affidamento in house del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Subito dopo la seduta di Consiglio, il presidente Olivieri ha invitato il presidente di Tpl Linea Dott.ssa Sacone per la simbolica sottoscrizione del Contratto e sigillare così il completamento della importantissima e delicatissima attività svolta in particolare in questi ultimi mesi.



"Dopo la seduta di Consiglio Provinciale monotematica del 16 dicembre scorso in cui è stata approvata la Relazione Illustrativa dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito Territoriale Ottimale di Savona, oggi abbiamo convocato l'ulteriore seduta di Consiglio - per il 29 dicembre - in cui andremo ad approvare il Contratto di Servizio, prendendo così atto del completamento degli adempimenti e della procedura e dichiarando così concluso l'Affidamento - dichiara il presidente Olivieri - Siamo finalmente arrivati a traguardare un grande, importante obiettivo, frutto di un intenso periodo di lavoro - soprattutto negli ultimi mesi - che ha coinvolto di tanti in maniera sinergica e unitaria, facendo si che l'iniziale scelta dell'house - che denota grande senso di responsabilità - si possa traguardare con grande soddisfazione per aver raggiunto un risultato così importante Tutti assieme".