Albenga, il sindaco Tomatis nel videomessaggio augurale: “Non dimenticate chi soffre e donate tempo ai vostri cari” (VIDEO)

Alle porte del Natale e a pochi giorni dalla fine di un 2022 appena più “leggero” dei due anni precedenti per quanto riguarda la pandemia da Covid, ma appesantito dai fatti che hanno segnato la storia con una nuova guerra poco distante dall’Italia, il sindaco ingauno Riccardo Tomatis ha rilasciato sulla pagina Facebook del Comune di Albenga un video messaggio augurale per i cittadini.

“L’anno che abbiamo appena trascorso, dal punto di vista dell’epidemia da Covid, è stato sicuramente migliore dei precedenti, ma è stato però caratterizzato dal dramma della guerra – esordisce il primo cittadino -. Ha coinvolto due Paesi molto vicini a noi e ha avuto delle ripercussioni economiche in tutta Europa e anche sulle nostre famiglie. Questo però non ci deve indurre a perdere la speranza. Speranza fatta di fede, generosità, altruismo. In sintesi, una speranza fatta di carità cristiana”.

Fa appello proprio alla carità cristiana e all’altruismo, perché non ci si dimentichi di chi sta vivendo un momento di difficoltà e, in un’atmosfera che mostra sorrisi, gioia e spensieratezza, sente ancora di più il peso della propria condizione. “Vi auguro di regalare la vostra carità cristiana a tutte le persone che sono vicino a voi, ma anche a coloro che per motivi di salute non possono passare il Natale insieme ai loro cari, alle persone che hanno perso il lavoro, che hanno problemi economici, che hanno quelle difficoltà che in questi giorni diventano ancora più difficili da superare”.

“Regalate ciò che di più caro oggi abbiamo: il nostro tempo. Passate più tempo insieme ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri genitori, approfittate di questi giorni di vacanza per dedicare a loro il vostro tempo libero da impegni – conclude -. Vi porgo dal più profondo del cuore i miei auguri di buon Natale e felice anno nuovo”.