Quattro dossi artificiali realizzati sul territorio comunale di Pallare. L'obiettivo? Rallentare i veicoli lungo le strade che possono essere particolarmente pericolose, in particolare presso il centro abitato.

I dossi sono stati collocati in zone ritenute sensibili: tre lungo la Strada provinciale 15 (davanti alla chiesa, di fronte alle scuole e in via Damonte) e uno in piazza Santa Margherita a Biestro, frazione del comune valbormidese.