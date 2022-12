Accordo integrativo Reefer Terminal, Cisl e Uil: "Lavoratori lo aspettavano da oltre un anno. La Cgil inspiegabilmente non ha firmato"

"Finalmente è stato firmato l'accordo integrativo in Reefer Terminal. I lavoratori lo aspettavano da oltre un anno".

Questo il commento dei segretari della Fit Cisl Danilo Causa e Uiltrasporti Franco Paparusso che hanno ricordato i diversi incontri, le assemblee e le spaccature tra le organizzazioni sindacali con la contrapposizione tra la stessa Cisl insieme alla Uil contro la visione differente della Cgil.

"Finalmente dopo l’ultima bozza proposta dall’azienda a Cgil, Cisl e Uil, questa volta unitariamente sono stati riuniti i lavoratori in assemblea che hanno ribadito la loro volontà come dall’assemblea precedente proclamata da Cisl e Uil - precisano Causa e Paparusso - la totalità dei dipendenti hanno votato a favore su 80 presenti, praticamente quasi la totalità degli operativi e ci sono stati zero astenuti e zero contrari".

"Dopo questo grande risultato che porta finalmente i lavoratori ad avere un miglioramento retributivo importante, si diminuiscono le giornate di flessibilità da 12 a 8 giorni medi al mese, garantisce che sia per i cambi turno che per gli straordinari, tutto avvenga nel rispetto totale del contratti collettivi nazionali del lavoro" proseguono.

Non è mancata però anche una stoccata alla Cgil.

"Grazie al grande lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali, dall’azienda e dall’Unione Industriali tutto questo avrebbe dovuto portare alla firma del suddetto accordo, ma non è stato così perchè il giorno della firma la FILT CGIL aveva deciso inspiegabilmente di non firmare andando contro la volontà di tutti i lavoratori affermando motivazioni che ai presenti sinceramente ancora oggi non sono state ben decifrate" criticano Causa e Paparusso.

"Noi abbiamo lavorato per mantenere unito il tavolo, loro invece avranno interessi 'diversi'. Pazienza, la Cisl e la Uil hanno mantenuto gli accordi presi con i lavoratori e con chi era presente al tavolo ed abbiamo deciso di firmare un accordo che avrà valore triennale, cosa molto importante che potrà garantire ai lavoratori una certezza di reddito e di organizzazione del lavoro e della vita personale con più certezze soprattutto in questi momenti nei quali si prospetteranno molti cambiamenti lavorativi soprattutto all’interno del Magazzino della Frutta nella primavera del 2023 come preannunciato dall’azienda stessa" concludono i segretari Fit Cisl e Uiltrasporti.