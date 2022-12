A Vado “Arriva la Befana”: una parata gioiosa per bimbi, genitori e nonni

Mercoledì 4 Gennaio “Arriva la Befana” a Vado Ligure.

Per chi si sente un po’ Befana o Befano dentro, può mascherarsi e partecipare in piazza Cavour dalle 15 per una parata gioiosa in allegria.

Trampolieri, giocolieri in maschera e clown animeranno il pomeriggio con gag, giochi, palloncini, caramelle e musica al seguito. Verrà servita cioccolata calda e vin brulé a cura della Sms “Diritto e Doveri” Sant’Ermete e Associazione Alpini Vado – Quiliano.

La partecipazione è libera e non ci sono limiti di età: dai bambini, agli adulti fino ai nonni.