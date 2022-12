Dall'occupazione alla progettazione, la delegazione ponentina di Confcommercio incontra il sindaco di Borghetto Canepa

Occupazione e progettazione sono stati i temi al centro dell'incontro tra la delegazione di Ponente di Confcommercio e il sindaco di Borghetto Santo Spirito, nonché candidato alla Presidenza della Provincia, Giancarlo Canepa.

Insieme alla presidente Lorenza Giudice, alla sua vice Letizia Russo e alla referente di zona, oltre che presidente del Consiglio Comunale Borghettino Veronica Ragazzo, diversi gli aspetti legati al mondo del commercio affrontati: tra i quali la normativa sulle concessioni di dehor e plateatici ad uso commerciale, in parte già soddisfatta dalla proroga contenuta nella Legge di bilancio, il PNRR, la riqualificazione delle collaborazioni pubblico/private, la calendarizzazione di incontri con il tessuto produttivo, il potenziale collegamento della rete di imprese non contigue per l’urbanizzazione della città, la complessa gestione degli iperflussi turistici, la mancanza di personale, il caro energia.

Il presidente della Delegazione Giudice ha espresso chiaramente che “non esisterà futuro senza collaborazione e progettazione condivisa, lo stesso PNRR e i fondi europei ne sono la prova concreta, oggi più che mai le associazioni di categoria avranno un ruolo primario come partner nella progettazione”.

“Mi ritengo felice e onorata di fare parte di una squadra capitanata dall’instancabile e sempre presente Lorenza Giudice - aggiunge la vicepresidente Russo - che si pone quale interlocutore istituzionale per aiutare le realtà imprenditoriali locali a risolvere e superare tutte le piccole e grandi difficoltà che quotidianamente frenano gli sforzi che le partite iva affrontano ogni giorno per mantenere viva e vitale l’economia locale. Questi incontri rappresentano la reciproca volontà a contribuire”.

“Massima disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale - dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e il consigliere delegato alle associazioni Veronica Ragazzo - per sostenere qualunque iniziativa che possa essere di supporto e stimolo per la rivitalizzazione del tessuto commerciale cittadino. Fare sistema è la strategia vincente in senso assoluto e a maggior ragione in un momento critico come questo dove i postumi della pandemia si sommano alle problematiche legate ai costi della bolletta energetica. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le parti sociali e le associazioni e concertare con loro tutte le iniziative ritenute utili”.

Dopo Albenga e Borghetto Santo Spirito toccherà ora ad Andora, poi Villanova, Garlenda, Villanova e così via in base alle agende dei primi cittadini.

Aggiunge Lorenza Giudice: “Buoni auspici per il primo ciclo di incontri con i Sindaci del territorio per presentare tramite i vicepresidenti e il referente territoriale non solo la nuova Delegazione del Ponente ed i saluti della nuova governance provinciale, ma una programmazione atta a coinvolgere i soci e gli enti dell’intero territorio in un progetto pratico di contatti e riqualificazione. Ringrazio infinitamente i nostri primi interlocutori per la disponibilità riservata a Confcommercio ed alla squadra che sul territorio la rappresenta. Questo percorso virtuoso a favore dei soci e delle città sarà descritto sempre meglio in ogni comunicato congiunto con le rispettive Amministrazioni”.