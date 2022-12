Albenga, iscrizioni asilo nido "Roberto Di Ferro" anno 2023/24: si parte il 20 gennaio

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 dell’asilo nido "Roberto Di Ferro" di Albenga apriranno il prossimo 20 gennaio anziché a inizio mese.

Spiega l’assessore all'Edilizia Scolastica Silvia Pelosi: "Attraverso il grande lavoro degli uffici comunali che operano in sinergia con l’Amministrazione, abbiamo ottenuto un milione 430 mila euro per l'adeguamento antisismico e antincendio dell’asilo nido comunale. Gli interventi, che prevedono anche l’efficientamento energetico dell’edificio grazie alla realizzazione di un cappotto termico, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di tutti i serramenti, inizieranno la prossima estate e avranno durata di un anno".

"Il servizio non sarà sospeso, stiamo infatti cercando – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia – un’altra collocazione adeguata per i bambini. In attesa delle ultime valutazioni abbiamo posticipato l’apertura delle iscrizioni all’asilo nido comunale a fine gennaio. Con il completamento degli interventi avremo una struttura completamente ristrutturata e rinnovata, all’avanguardia e adeguata alle esigenze dei bambini più piccoli".

"Essere riusciti ad accedere anche a questi fondi del Pnrr sottolinea ancora una volta l'attenzione dell'Amministrazione sia nei confronti del mondo della scuola si in progetti che cambieranno il volto della città da qui ai prossimi anni. I lavori, che inizieranno a giugno 2023, prevedono infine un ampliamento dei posti previsti all’asilo che sarà quindi in grado di accogliere più bambini - conclude - Siamo consapevoli che purtroppo potrebbero generarsi alcuni disagi per l’anno scolastico 2023/24, ma stiamo cercando la soluzione migliore".