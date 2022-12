Dego, posizionato un defibrillatore tra la palestra e le scuole elementari

Oggi la ditta Cazzullo e Ghia ha installato nelle vicinanze degli edifici delle scuole elementari, dell'infanzia e della palestra un defibrillatore a loro destinato e dalla stessa azienda donato al comune di Dego.

"Come sindaco e come amico di Massimo Ghia, uno dei titolari, a nome mio, dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza, non mi rimane che ringraziare per questo grande gesto", spiega il primo cittadino Franco Siri.

"Sempre presente per interventi sul territorio comunale, nonché per il comune, magari oscuri, ma non per questo meno importanti, questa azienda incarna valori elevatissimi. Il tutto corredato da una grandissima sensibilità verso la cittadinanza", conclude il primo cittadino.

"Per i genitori dei ragazzini che girano in paese, vi prego di sensibilizzare i vostri figli sull'importanza di questo strumento", aggiunge il vice sindaco Corrado Ghione.