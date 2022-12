Meteo, fine anno con l'alta pressione

Alta pressione di nuovo protagonista nel weekend di fine anno. Nebbie in pianura e caldo in quota, con le inversioni termiche che riduranno ancora il manto nevoso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 30 dicembre a lunedì 2 gennaio

Anche se riparati dall'alta pressione, il cielo sarà per lo più ricoperto di nubi a vari livelli. In pianura saranno presenti nubi basse o nebbie e foschie soprattutto di notte e al mattino, ma in alcune aree potranno persistere per tutto il giorno. In montagna ci sarà prevalenza di sole e nubi alte. Più copertura sulla Liguria, in particolare sul genovese dove potranno esserci anche deboli piogge che si estenderanno in qualche caso anche all'alessandrino. Oggi ancora piogge e qualche rovescio anche sul levante.

Le temperature saranno sopra la media del periodo soprattutto in montagna. Le temperature massime in pianura saranno comprese tra 8 e 12 °C, fino 14/15 °C sulle coste liguri. Le minime saranno comprese tra 4 e 7 °C in pianura, anche se in zone ove il cielo si presenterà sereno potranno scendere anche fino a valori negativi con conseguenti brinate mattutine. In Liguria invece complice la copertura nuvolosa quasi costante le minime saranno molto alte e oltre i 10 °C tra centro e levante.

Venti pressochè assenti o deboli di direzione variabile in pianura. Possibili temporanee raffiche settentrionali tra genovese e savonese, e raffiche di Foehn sulle zone di confine alpine occidentali.

Da martedì 3 gennaio

La situazione meterologica rimarrà sostanzialmente invariata almeno fino all'Epifania, ad eccezione di un possibile debole fronte piovoso di passaggio martedì, con leggere oscillazioni delle temperature che rimarranno comunque oltre la media del periodo.

Da Datameteo auguri di Buon 2023!

