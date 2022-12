Millesimo, buon 2023 in cultura con i concorsi d’arte e progetti musei Caarteiv

La Caarteiv di Millesimo augura a tutti gli amanti di arte e storia, serene feste per un principio 2023 rigoglioso di cultura, perché ci siano sempre raggi luminosi di speranza, salute e valori, nella vita di tutta l’umanità. La mostra dei presepi e non solo, prosegue nella sede di piazza Italia 5, sino al 6 gennaio 2023.

Continuano come consuetudine ventennale i programmi per il 2023 con i concorsi del “Festival Caarteiv delle arti”, con i bandi “Poetando alle pendici del monte Camulera” e “Poetando con i Del Carretto e i Centurione Scotto”.

In aggiunta, a conclusione del concorso “Città al tempo del Coronavirus” che ha dato alla luce 6 ebook con tutte le 515 opere partecipanti a tema pandemia covid-19, (in tutti i digital stores), ecco edito un altro concorso dedicato ai racconti dal titolo “Anime erranti del mondo”, a tema immigrazione ed emigrazione, da e per l’Italia, suddiviso in due sezioni, prima e dopo la II guerra mondiale: scadenza per tutti i concorsi 31 maggio 2023.

Il 2023 sarà caratterizzato da una nuova rinascita Caarteiv per la progettazione di un Museo dedicato ai 18 Comuni dell’Alta Val Bormida, ed un Museo dedicato all’aviatore capitano della regia aeronautica Vittorio Centurione Scotto, per una nuova e grande sede “Maison Le Nobel” (anagramma di Simona Bellone), che sarà fulcro di rendez-vous artistici, ed accolga anche una libreria con tutte le pubblicazioni edite (collezionate dalla stessa presidente Caarteiv), dagli illustri scrittori Aldo Capasso e Florette Morand, per i quali è stato promulgato il sito www.condividendocultura.it e nascerà il concorso internazionale della cultura italiana nel mondo (al termine pandemia Covid-19).

È stata lanciata anche una raccolta fondi e contributi per la realizzazione dei musei, (qualsiasi cifra è gradita da enti pubblici e privati), che insieme ai concorsi e alle mostre collettive caarteiv che vedranno la luce nel 2023, è consultabile sul sito www.caarteiv.it edito dal 2001, anno di fondazione dell’associazione culturale millesimese senza fine di lucro.