È morto Benedetto XVI, lutto per la scomparsa di Papa Ratzinger

«Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». Questo il comunicato della Santa Sede che annuncia la morte a 95 anni di Joseph Ratzinger, papa emerito e 265esimo Papa della Chiesa cattolica.

Nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927, si dimise nel febbraio 2013.

Benedetto XVI, classe 1927, era Papa emerito dal 2013. Nel concistoro ordinario dell'11 febbraio di quell’anno annunciò la storica rinuncia al ministero di vescovo di Roma, con decorrenza della sede vacante dalle ore 20 del 28 dello stesso mese. Papa Francesco, suo successore, fu eletto al quinto scrutinio il 13 marzo 2013.

Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate e Bergoglio aveva invitato il mondo a pregare per lui.

Il 17 maggio 2008 fece visita a Savona. Dopo una sosta al santuario di Nostra Signora della Misericordia, accolto dalle autorità politiche e religiose, si era spostato in Piazza del Popolo, la più grande piazza cittadina, dove accanto al palazzo di Giustizia era stato allestito il grande palco. Maxischermi erano stati allestiti anche in piazza Mameli e al santuario della Misericordia, perché la visita potesse essere seguita da tutta la città. Finita la liturgia Benedetto XVI aveva visitato le stanze di Pio VII all'interno del Vescovado e subito dopo era partito per Genova, dove aveva alloggiato al santuario della Madonna della Guardia. Poche ore a Savona, ma la città si era attrezzata al meglio per accogliere l'ex Pontefice, con stendardi bianchi e gialli; le scuole erano rimaste chiuse ed erano state regalate bandierine bianche e gialle.



A Genova aveva visitato l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini, era stato in piazza Matteotti in occasione dell'Angelus per poi benedire la tomba del cardinale Giuseppe Siri nella Basilica di San Lorenzo. L'ultima tappa in piazza della Vittoria dove il Papa aveva tenuto la messa davanti a migliaia di persone.



“Addio a Papa emerito Benedetto XVI, colui che ha ridato fondamento alla ragione nel percorso di fede. La Liguria ricorda il suo viaggio nel maggio del 2008 tra Savona e Genova e per il mondo intero resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un grande teologo, un papa che non dimenticheremo” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la scomparsa di Joseph Ratzinger, papa dal 2005 al 2013.