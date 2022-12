Albissola, il 5 gennaio inaugurazione di "Arte in copertina" di Antonio Rossello

Con il patrocinio del Comune di Albissola Marina, il 5 gennaio alle ore 16, presso il Centron Artigianali Restauri di via Repetto 18 di Albissola Marina, si terrà l'inaugurazione della «Vetrina d’Artista» di Antonio Rossello, intitolata: «Arte in Copertina», con esposizione di libri e di opere poste in copertina di: Giulio Manuzio – «Tramonto sul Lago» e Gabriella Oliva – «Dark Lady». L'iniziativa continuerà sino al 31 gennaio 2023, con possibilità di visita: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00 (o comunque visione dall'esterno).

Antonio Rossello nasce a Savona nel 1964. Ingegnere meccanico, tenente in congedo, cavaliere OMRI, Commendatore di Giustizia OSLJ. Lavora in un’azienda elettromeccanica. Impegnato nell’associazionismo e in iniziative di natura civile, culturale e artistica. Scrive su periodici cartacei e online. Suoi testi e prefazioni fanno parte di volumi antologici ed altrui. Ha pubblicato i romanzi: -Ombre e colori- (Divina - Follia, Caravaggio BG, 2013); -La Fiamma che arde nel cuore- (FIVL– Coop Tipograf, SV, 2014); -El Arco Iris- (Lettere Animate, LE, 2016), -Molteplici orizzonti- (Prospettiva editrice, RM, 2018) , -Olga- (Edizioni Montag, MC, 2018), e -Quella terribile stagione- (Ibuc, RE, 2019), -Il destino è più veloce della mente) (Edizioni Montag, MC, 2020), -Il regno del Plin- (GPM edizioni, MI, 2021), -Storia di una famiglia- (Edda edizioni, RM, 2021),-La rivoluzione degli Agnolotti- (Amargantha, RI, 2021), -Amore beffardo- (Argento Vivo, Pomezia, RM, 2022) e -Struggenti ondate di memoria- (Ebook, Ivvi, Ebola, SA, 2022) . Classificato in premi letterari, tra cui finalista al Premio Mario Pannunzio ediz. 2013 e 2015. La sua pagina: https://www.braviautori.it/vetrine/antoniorossello/

Giulio Manuzio. Vissuto nella Albisola degli anni 50, allora importantissimo centro artistico internazionale, ha potuto assorbire il senso di fare arte e vi ha maturato il piacere di dipingere. Ha fatto pochissima arte nei 50 anni di lavoro, come fisico e come universitario, perché per fare arte è necessaria molta concentrazione. Andando in pensione, ha però potuto con grande piacere ricominciare a praticare olio, incisione e quella particolare forma d’arte che è il monotipo. (Di più su -Yumpu giulio manuzio-)

Gabriella Oliva, nata a Genova, maturità scientifica, si è perfezionata in scultura presso il Liceo artistico Barabino e dalla scultrice Luisa Caprile. Ha partecipato mostre in Italia ed all'estero. Ha svolto le funzioni di direttrice artistica e curatrice in diverse iniziative a carattere associativo.