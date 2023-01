Lutto nella Questura di Savona, è scomparsa Rosalba Garello, per un decennio dirigente della Squadra Mobile

Laureata in Giurisprudenza, vice Questore, per più di un decennio aveva guidato la squadra mobile e nel febbraio del 2022 il Questore Alessandra Simone le aveva affidato l’incarico di dirigere la Divisione Anticrimine.

Era entrata in Polizia come Ispettore nel 1994, assegnata come prima sede a Milano, alla Squadra Mobile, dove si era occupata di criminalità organizzata. Nel 1996 era stata trasferita a Roma, al Servizio Centrale Operativo dove era rimasta fino al 1999, anno in cui aveva frequentato il corso da Commissario. Assegnata alla Questura di Savona, oltre alla squadra mobile e alla Divisione Anticrimine, aveva diretto in precedenza diversi uffici, le Volanti e l'ufficio personale.