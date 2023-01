Vado, pronti a partire i lavori di ripristino nel terminal traghetti del Pontile Bricchetto

Partiranno a breve i lavori di ripristino del Pontile Bricchetto nel terminal traghetti di Vado Ligure.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha aggiudicato i lavori per 5 milioni e 100mila euro ed è previsto che vengano conclusi nel febbraio del 2024 in tempo per la stagione estiva, quando la banchina tornerà operativa a servizio delle tratte passeggeri.

Il ripristino di Pontile Brichetto, danneggiato dalle mareggiate del 2018 e 2019, fa parte di un più ampio progetto di protezione della costa di Vado Ligure per cui è già stato completato l’intervento di difesa dell’arenile ed è in corso l’ampliamento e il potenziamento della diga foranea.

Di prossima aggiudicazione i lavori, previsti nell’accordo di programma sottoscritto dall’Autorità Portuale con Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Vado Ligure, di messa in sicurezza del torrente Segno grazie alla deviazione delle tubazioni e alla realizzazione di nuovi muri d'argine su entrambe le sponde, e alla sistemazione idraulica del Rio Sant’Elena mediante il rifacimento delle canalizzazioni e delle tombinature.

Gli interventi sono stati aggiudicati all’operatore economico Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l.