Monitoraggio del traffico sulle strade provinciali: la Provincia dispone l'acquisto di 5 rilevatori

Via all'acquisto di nuove apparecchiature del monitoraggio del traffico. La Provincia di Savona ha deciso di munirsi dei rilevatori per capire quanto vengono attraversate le strade provinciali, principalmente la SP29 del Cadibona, la 490 del Colle del Melogno e 542 di Pontinvrea, con gli altri due che saranno mobili e potranno essere posizionati in altre arterie.

"Il Nuovo Codice della Strada, prevede in maniera esplicita la creazione di un sistema di monitoraggio del traffico stradale, nell’ambito di un’attività più generale finalizzata alla istituzione di archivi ed anagrafe nazionali, nell’intento di favorire l’innalzamento dei livelli di sicurezza sull’intera rete nazionale - precisano dalla Provincia - Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico; Gli enti proprietari delle strade sono tenuti quindi ad installare e/o effettuare campagne di monitoraggio onde avere a disposizione misurazioni su ogni arteria provinciale. Inoltre il PNSS 2030 prevede nei programmi di attuazione dei meccanismi di premialità e penalità necessari ad indurre gli enti beneficiari a condurre attività di monitoraggio mantenendo in correlazione la fornitura di dati con la partecipazione di programmi attuativi successivi".

Le apperecchiature oltre alla quantità di traffico rileveranno la velocità e le tipologie dei mezzi in transito.

Gli autovelox comunque rimarranno i 7 attualmente presenti: tre sul Cadibona, a Maschio, Montemoro direzione Altare e nel viadotto Gazzana direzione Savona; due invece quelli posizionati sulla Sp42 a Cosseria direzione Cengio e Carcare; uno sulla Sp60 a Toirano e sulla Sp6 ad Albenga.