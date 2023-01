Donna investita da un’auto a Loano: al Santa Corona in codice rosso

A Loano, in via Aurelia, all'altezza del passaggio a livello di viale Libia, una donna questo pomeriggio intorno alle 15 è stata investita da un’auto.

La donna classe ’47 si trovava nei pressi delle strisce pedonali, quando è arrivata l’auto che l’ha travolta. Secondo quanto riferito, la conducente del mezzo, che procedeva in direzione centro città, non ha visto la donna che stava attraversando la strada. Nell'urto, l'anziana ha picchiato la testa nella parte anteriore dell'auto, ma non ha mai perso coscienza.

Dopo le prime cure dei sanitari del 118, l’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Rossa di Loano.

Sul posto immediatamente intervenuta anche la Polizia locale.