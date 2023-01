Spotorno, rubate le offerte per la Croce Bianca: "Avviliti e schifati, un gesto meschino"

"Siamo veramente avviliti e schifati da questo gesto veramente meschino".

C'è tanta amarezza nella voce del presidente Filippo Rossi e nell'animo di tutti i militi della Croce Bianca di Spotorno che purtroppo, nonostante il periodo di festa dove la narrativa vorrebbe fossimo "tutti più buoni", nelle scorse ore ha trovato nella sua calza dell'Epifania il nero carbone della vigliaccheria umana.

Nel pomeriggio di ieri, 4 gennaio, tra le ore 13 e le ore 18, la cassetta delle offerte per i calendari esposta come di consueto all'esterno della segreteria di via Venezia è sparita, sottratta da ignoti.

"Se qualcuno la trovasse saremmo ben lieti di riaverla. Non saranno sicuramente questi gesti a fermare la nostra voglia di aiutare il prossimo e di essere vicini alle persone che hanno bisogno".