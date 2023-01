Lavori pubblici ad Alassio, tra gennaio e marzo interventi per 23 milioni di euro

"In taluni casi - spiega Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - si tratta di cantieri già operativi, sospesi per il periodo delle festività e che ora riprenderanno l'attività; lavori già iniziati e in fase di ultimazione come i due tratti di passeggiata Ciccione, la messa in sicurezza antisismica del plesso scolastico di via Neghelli e il terzo lotto del parcheggio multipiano di via Pera del quale è stata completata la struttura della terza soletta su cui, la prossima settimana, sarà eseguito il getto in calcestruzzo. Non si è mai fermato invece il cantiere della scuola di via Gastaldi che ha visto il completamento del cappotto e dell’intonaco sul lato monte, sul lato mare e sul lato di via Gastaldi".

Al via ex novo, i cantieri per il rifacimento della pavimentazione e dei sotto servizi dei vicoli Alciati, Palestro e Pastrengo, quello per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di piazza Paccini e di via Milano.