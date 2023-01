Si torna a nascere a Pietra Ligure, ma stavolta in casa

I genitori, una volta iniziate le doglie e rotte le acque, hanno chiamato subito il 118: sul posto, un'abitazione di via Don Guaraglia, sono giunti i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso e l'automedica Sierra 4. È stato chiaro sin da subito che non ci sarebbe stato il tempo per arrivare in ospedale a Savona e così il piccolo è venuto alla luce tra le mura di casa.