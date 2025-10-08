La Riviera savonese al TTG di Rimini: Finale, Pietra, Loano e Varazze si sono presentate tra identità territoriale, comunicazione digitale e integrazione con il DMS

La nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente passa attraverso una forte identità territoriale e una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale: una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori.

A testimoniarlo al TTG Travel Experience 2025, nel corso della conferenza “Il futuro adesso. Dalla marca al prodotto: i Comuni protagonisti del DMS regionale”, ospitata oggi presso lo stand di Regione Liguria, sono stati i Comuni di Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze: cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico. Un racconto a più voci tra risultati raggiunti, nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

«Il fatto che cinque Comuni scelgano di presentarsi insieme in un evento di portata internazionale, dimostra che il futuro del turismo ligure e nazionale si costruisce facendo squadra – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi –. La Liguria ha avviato una nuova fase di governance turistica basata sulle DMO e sul DMS: strumenti che permettono di mettere in rete Comuni, operatori e istituzioni, creando un sistema coordinato, digitale ed efficiente. L’obiettivo è rendere la Regione più sostenibile, competitiva sui mercati internazionali e più efficace nella comunicazione e nella promozione. Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze rappresentano, oggi, esempi concreti di come il DMS possa funzionare a livello locale».

FINALE LIGURE

Il Comune rivierasco ha presentato in anteprima la nuova “Holiday Collection 2025–2026”, un catalogo che raccoglie circa 20 pacchetti turistici esperienziali, da weekend brevi a soggiorni settimanali, modulabili per famiglie, coppie, gruppi o sportivi e presto disponibili sul portale VisitFinaleLigure.it e integrati con il DMS regionale. Tre i filoni tematici - Sport & Avventura, Vivi & Esplora, Relax & Benessere – per una proposta che conferma Finale Ligure hub di soggiorno ideale per la Riviera di Ponente in tutte le stagioni e con un posizionamento sempre più internazionale. Nell’ambito del Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico 2025-2027 varato dall’amministrazione comunale ed elaborato da DEDE Destination Design, il modello organizzativo della DMO (Destination Management Organization), la costruzione di nuovi prodotti turistici e il miglioramento dell’accoglienza puntano infatti a rafforzare la presenza nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) oltre che sul mercato italiano e ad espandersi verso i mercati emergenti dell’Est e del Nord Europa (in particolare in Danimarca).

Angelo Berlangieri, sindaco di Finale Ligure ha dichiarato «Partecipare al TTG insieme ai Comuni di Arenzano, Loano, Pietra Ligure e Varazze significa condividere un progetto di futuro per la Riviera di Ponente, fondato su una visione unitaria del turismo come leva di sviluppo economico, culturale e sociale. Grazie alla nuova Holiday Collection 2025–2026 e alla sempre più efficace integrazione con il DMS regionale, Finale Ligure si propone come laboratorio di innovazione, per costruire un modello di accoglienza capace di coniugare qualità e sostenibilità, valorizzando le peculiarità del territorio e, al tempo stesso, rafforzando la nostra presenza sui mercati internazionali. In questo percorso, il supporto di Regione Liguria e di Agenzia In Liguria risulta fondamentale: la diffusione del DMS e la strategia di gestione turistica attraverso le DMO rappresentano infatti strumenti concreti e condivisi per migliorare la competitività e la capacità organizzativa delle destinazioni. La collaborazione tra destinazioni vicine non è soltanto una scelta strategica, ma una necessità per affrontare insieme le sfide del turismo contemporaneo, nel segno di una Riviera che si presenta come sistema coeso e competitivo tutto l’anno».

LOANO

On line da oggi, il nuovo portale VisitLoano.it, già collegato al DMS regionale, rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet nell’ambito del piano di comunicazione curato da Studiowiki, agenzia di comunicazione associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite, il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”.

«La partecipazione di Loano (con gli amici di Arenzano, Finale Ligure, Pietra Ligure e Varazze, quindi di una considerevole parte della Riviera Ligure di ponente) ad una manifestazione di assoluta rilevanza quale la TTG Travel Experience di Rimini testimonia il “nuovo corso” che la nostra amministrazione ha voluto imprimere all'offerta turistica della città. I numeri più recenti hanno già confermato un primo cambio di marcia: nel 2025 le presenze turistiche a Loano registrano incrementi a due cifre rispetto al 2024, un risultato che premia gli sforzi congiunti dell’amministrazione comunale e degli operatori turistici nella promozione della città e nel miglioramento complessivo dell’accoglienza. Un'offerta turistica, quella di Loano, che alla luce dell'evoluzione del mercato deve necessariamente riorganizzarsi e coinvolgere attivamente tutte le sue parti, per presentarsi in maniera più compiuta ai segmenti di riferimento del nostro pubblico. Il nuovo portale web che abbiamo presentato a Rimini rappresenta un punto di partenza fondamentale per la promozione dei quattro “temi vacanza” che costituiscono la nostra offerta: sarà infatti la prima “vetrina” per tutto ciò che il territorio ha da offrire, non solo ai turisti nostri connazionali, ma anche a quelli provenienti da altri Paesi europei. Un segmento a cui è sempre più importante guardare, specie per riuscire a destagionalizzare i flussi. In questo senso, sarà anche prioritaria la collaborazione con gli amici di Pietra Ligure e Finale Ligure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio in modo coordinato e unitario» ha affermato Luca Lettieri, Sindaco di Loano.

PIETRA LIGURE

La località ha portato al TTG la sua identità esperienziale con il progetto “Il mare è solo l’inizio”, evoluzione di una strategia decennale che ha saputo integrare esperienze autentiche e originali per adulti e famiglie. La campagna “Pietra Ligure Family Experience” e il catalogo di oltre 30 proposte esperienziali – dall’outdoor al food gourmet, dal trekking al sup, dai tour storici agli itinerari culturali e wellness – sono oggi il cuore della promozione della città. Un ruolo centrale è affidato all’Experience Point, sportello smart di accoglienza turistica, affiancato dal portale VisitPietraLigure.it e dal progetto editoriale Skymaps. Tra le novità anche il nuovo polo outdoor sul Lungomare di Levante Falcone Borsellino, spazio attrezzato e sostenibile dedicato alle attività marine ed educative, che unisce sport, educazione ambientale e divulgazione scientifica.

«La partecipazione di Pietra Ligure al TTG Travel Experience di Rimini rappresenta un'importante opportunità per raccontare il percorso che il nostro territorio sta compiendo in ambito turistico, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo esperienziale. Stiamo lavorando con convinzione per valorizzare le risorse locali in un’ottica di autenticità, sostenibilità e innovazione, offrendo esperienze che permettano ai visitatori di vivere Pietra Ligure e il suo entroterra in maniera profonda e coinvolgente, attraverso la cultura, la natura, lo sport, l’enogastronomia e il contatto diretto con la comunità locale» ha aggiunto Daniele Rembado, Vice Sindaco e Assessore al turismo, cultura e sviluppo strategie outdoor del Comune di Pietra Ligure. «La nostra presenza a Rimini è anche il risultato di una forte sinergia comprensoriale, che ci vede impegnati in un lavoro condiviso con i Comuni limitrofi e con gli operatori del territorio. Crediamo che solo attraverso una visione comune e una strategia integrata sia possibile affrontare le sfide del turismo contemporaneo e costruire un'offerta competitiva e attrattiva a livello nazionale e internazionale. Essere al TTG significa quindi non solo promuovere la nostra destinazione, ma anche confrontarsi con i trend del settore e rafforzare la rete di relazioni che ci permette di continuare a crescere e innovare, sempre nel rispetto della nostra identità».

VARAZZE

La città sede del Parco del Beigua – Unesco Geopark ha scelto il TTG per presentare il nuovo brand “Varazze – All Season Holidays” e il portale Varazze.it, fulcro della strategia turistica biennale 2025–2026. Il marchio si ispira agli “orizzonti verticali”, mettendo in relazione mare e monti e trovando sintesi nel claim “La brezza della vacanza”. Il portale, realizzato da Kumbe e integrato nel DMS tramite lo strumento TOSC5 di Feratel, propone sei grandi temi vacanza: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport. A supporto sono previsti un magazine bilingue e campagne digitali mirate. Il progetto si fonda su condivisione e partecipazione tra istituzioni, operatori e comunità, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Varazze e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e destagionalizzato.

Uniti dalla visione comune di un turismo innovativo, digitale e sostenibile, i cinque Comuni della Riviera Ligure di Ponente hanno dimostrato al TTG Travel Experience 2025 quanto la rete e la collaborazione possano rafforzare competitività e attrattività di un territorio. Identità locale, esperienze autentiche e strumenti digitali condivisi diventano così i pilastri di una strategia che guarda oltre i confini, puntando a nuovi mercati internazionali senza perdere di vista la centralità delle comunità e degli operatori locali. Un percorso che da oggi prosegue con ancora maggiore convinzione, nel segno di una Riviera capace di raccontarsi come destinazione unica, aperta e accogliente, 365 giorni all’anno.

«Il TTG rappresenta per Varazze un momento di confronto e di visibilità fondamentale, che ci consente di raccontare il nuovo percorso avviato con il brand Varazze – All Season Holidays e con il portale Varazze.it, strumenti centrali di una strategia turistica moderna e partecipata. Il nostro progetto si fonda su valori di sostenibilità, innovazione e sinergia territoriale: tre principi che guidano la nostra visione di una città capace di offrire esperienze autentiche, inclusive e di qualità, in equilibrio tra mare e montagna, cultura e natura, tradizione e contemporaneità. L’integrazione con il DMS regionale e la collaborazione con i Comuni della Riviera di Ponente ci permettono di dare maggiore forza e coerenza alla promozione del territorio, con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi e di valorizzare le nostre eccellenze 365 giorni l’anno. È questa la direzione verso cui intendiamo proseguire, unendo risorse, competenze e identità per costruire una Riviera sempre più attrattiva, digitale e sostenibile» ha concluso Marilena Ratto, Assessore al turismo del Comune di Varazze.