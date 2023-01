Alassio, anziana aggredita e picchiata in casa da uno sconosciuto: scattate le indagini dei carabinieri

È stata aggredita violentemente in pieno giorno presso la sua abitazione ad Alassio in via Dante e ora dovrà essere operata dall’equipe medica del reparto maxillofacciale del San Martino a Genova. È accaduto lo scorso sabato 7 gennaio ai danni di una donna anziana che ha aperto a uno sconosciuto che ha suonato il campanello di casa sua, probabilmente per derubarla.