A Loano i funerali del direttore del San Martino Salvatore Giuffrida

Si terranno a Loano i funerali del direttore generale dell’ospedale policlinico San Martino Salvatore Giuffrida, scomparso improvvisamente all’età di 59 anni a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo (QUI la notizia).

Il manager ha lavorato in Telecom, come responsabile dell’area territoriale, poi in Liguria Digitale, come responsabile della Direzione Sanitaria, al fianco del Dg Enrico Castanini. È stato direttore del personale e direttore amministrativo della Asl2, prima di diventare direttore amministrativo del Policlinico San Martino. Era un velista agonista praticante (molto riconosciuto nell’ambiente) e appassionato di calcio (milanista).

Giuffrida lascia la moglie Silvia, il figlio Nicolò, la mamma Lucia e il papà Giuseppe, il fratello Mario e la nipote Alessia.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, mercoledì 18 gennaio, alle 18 nella Cappelletta dell’ospedale San Martino di Genova, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 19 gennaio alle 11 nella parrocchia San Giovanni Battista a Loano. Al termine della cerimonia funebre la salma verrà tumulata nel cimitero di Loano.