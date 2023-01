Albenga, senzatetto dispersa: le ricerche sul litorale e in mare (FOTO)

Ingente spiegamento di forze stamani ad Albenga per la ricerca di una donna straniera sulla quarantina senza fissa dimora che risulterebbe dispersa.

Secondo quanto riferito, la donna era solita dormire in una zona interessata dalla recente mareggiata in una zona a levante di viale Che Guevara all'altezza del residence Borgomare, dove ora son presenti detriti in quantità, ma di lei nessuna traccia.

A dare l’allarme la Polizia Locale di Albenga. Immediato l’intervento di 2 squadre di Vigili del Fuoco di Albenga, oltre a squadre provenienti da Savona con l'Unità di Comando Locale, l’Unità Cinofila, l’elicottero da Genova e le imbarcazioni della Capitaneria di Porto.

Al momento le ricerche si stanno concentrando sia sul litorale che in mare.

IN AGGIORNAMENTO