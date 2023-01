Cgil Liguria, XIII Congresso regionale dal titolo "Il lavoro crea il futuro"

Martedì 24 gennaio a partire dalle ore 14.00 e mercoledì 25 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso il Tower Airport Hotel in via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44 a Genova, si terrà il XIII Congresso regionale Cgil Liguria dal titolo "Il lavoro crea il futuro".

Al Congresso parteciperanno 200 delegate e delegati sindacali provenienti dai luoghi di lavoro della Liguria di cui il 49 per cento donne e il 51 per cento uomini. Il Congresso regionale conclude la tornata congressuale in Liguria alla quale hanno partecipato oltre 45 mila iscritti distribuiti in 1.500 assemblee, 4 congressi provinciali, 7 congressi regionali di categoria.

Il Congresso sarà aperto dalla relazione di Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria al quale seguiranno gli interventi delle autorità e degli invitati. I lavori saranno chiusi da Daniela Barbaresi Segretaria Cgil Nazionale.

Durante la prima giornata sono previsti il reading sulla figura di Guido Rossa dal titolo “Il grande rifiuto” a cura di Pino Petruzzelli e con la collaborazione di Marcello Zinola e la proiezione del video “Il lavoro crea il futuro” a cura di Futura srl sui quattro anni di attività della Cgil ligure.