Open Day di Pietra Soccorso: il porte aperte per chi vuole avvicinarsi al mondo del soccorso sanitario

Opportunità unica per avvicinarsi al mondo del soccorso sanitario attraverso la realtà di Pietra Soccorso. I volontari domani, 21 gennaio, dalle 9 alle 18, accoglieranno gli interessati a Pietra Ligure presso la sede di Via Francesco Crispi 41, per condividere le tante attività quotidiane dell’associazione e scoprire i progetti futuri.

Durante l’Open Day sarà presentato il Servizio Civile Universale che avrà inizio a febbraio. Il progetto, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, ha una forte valenza educativa e formativa: è un’importante occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell’intero Paese. Chi ne ha preso parte può testimoniare come rappresenti un’esperienza qualificante per il proprio bagaglio di competenze e una finestra sul mondo del lavoro.